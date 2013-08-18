Обработать таблицу ексель

День добрый

Нужно следущее.Есть список фирм из разных источников. Есть записи только с адресами, Есть включающие номер телефона, есть записи которые включают вдобавок номер факса и или вебстраницу. Нужно почистить или собрать базу таким образом что бы остались только максимум информации и все ненужное убрать.

Иной раз фирма имеет пять шесть строк в базе. Это много. Нужно почистить и сократить.Т.е Из двух трех строк собрать одну но с максимумом информации по одной фирме(орентируясь на адрес и имя фирмы).

Нужно срочно. Выберу исполнителя сегодня.Если нет времени просьба не обращатся. Ну и квалификация желательна.

Присылайте свою ICQ обсудим.

Добавил образец