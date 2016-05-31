Решить проблему кода под IE

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Завершен2 заявки172 просмотра

Нужен толковый программист, разбирающийся в js/ajax и кроссбраузерности.

Сайт-каталог: везде кроме IE товары нормально попадают в корзину при клике (скриншот из FF прилагается);

в IE этого не происходит (функция работает некорректно) и при клике на корзину ничего не происходит.

Доступ будет дан одному исполнителю по предложенным заявкам и предварительному собеседованию.

Указывайте свои контакты, послужной список и примерную цену на эту задачу.

AJAXJavaScript
14 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
работа выполнена в полном объёме

Заявки фрилансеров

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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