Решить проблему кода под IE

Нужен толковый программист, разбирающийся в js/ajax и кроссбраузерности.

Сайт-каталог: везде кроме IE товары нормально попадают в корзину при клике (скриншот из FF прилагается);

в IE этого не происходит (функция работает некорректно) и при клике на корзину ничего не происходит.

Доступ будет дан одному исполнителю по предложенным заявкам и предварительному собеседованию.

Указывайте свои контакты, послужной список и примерную цену на эту задачу.