Обновление сайта на MediaWiki 1.16.5 -> 1.18.0

$250
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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка147 просмотров

Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений

Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе.

Получилось обновиться формально по интерфейсу скрипта установки ничего не зависло на сервере, НО заголовки страниц все равно отображаются не правильно - в этом нужна помощь.

Дамп MySQL базы данных 33 MB (3.8 в gz архиве)

На сайте:

400 статей

3100 страниц

2120 файлов

Сайт лучше не выключать на него ссылаются сотрудники при работе с клиентами

Для работы могу предоставить:

дамп сайта (база и движок) для удалённой работы (без видео и иллюстраций имеющихся на сайте)

копию сайта на другом домене на этом же хостинге

К сожалению не могу предоставить доступ к админке хостинга

Проверять будем на копии сайта и в последствии посто подменим директории

По добавленным сейчас в сайт расширением я могу обстоятельно прокомментировать и сам донастроить если потребуется.

Основная задача корректное обновление базы данных чтобы не нарушились заголовки статей и структура

MySQL
14 лет назад
Apokin
45 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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