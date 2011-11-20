Требуется сайт-каталог

Всех приветствую

Необходим сайт компании , которая предлагает вентиляционное оборудование.

Сайт- каталог, без функции покупки. Дизайн уже готов вот макеты .

http://rghost.ru/27885911.view

http://rghost.ru/27885971.view

Раздел каталог имеет обычную структуру, то есть должен содержать разделы, и в каждом разделе содержаться объекты каталога, ,каждому объекту соответствует своя страница

.

Контакты , обычная страница с картой, формой обратной связи+ текст

О компании, обычный текстовый раздел,

Прайс, раздел где можно скачать прайс лист.

Фото галерея - раздел с фото галерей объектов.

Нужно также ЧПУ

Условия работы.

Без предоплаты. Делаете все на своем хостинге, по окончании выкупаю у вас проект,

Просьба к фрилансерам, занятым, у которых должны в ближайшее время заболеть бабушки и тд не беспокоить.

Все вопросы пишите в личку.