Парсинг выдачи seopult

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок139 просмотров

Написать парсинг выдачи сеопульт, интерисуют вкладки слова и стоимость, т.е. скрипт должен уметь создавать проект, добавить список ключевых слов, дождаться завершения работы аджакс-скрипта и спарсить результат.

14 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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