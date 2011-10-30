Необходимо разработать компонент линеечек для instantcms подробнее в приложении.
Парсинг выдачи seopult
Написать парсинг выдачи сеопульт, интерисуют вкладки слова и стоимость, т.е. скрипт должен уметь создавать проект, добавить список ключевых слов, дождаться завершения работы аджакс-скрипта и спарсить результат.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://lipikhina.ru/ на wp. Нужно сделать следующее: 1) Сделать подчеркивание ссылок, по наведению убирать подчеркивание. 2) Сделать подчеркивание ссылок главного меню черным. 3) Добавить блог. 4) Убрать обрезку горизонтальных ...Закрыт14 лет назад
- $250
Задание: Работаем с 4-я соцсетями - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] (все задания отностятся ко всем соцсетям). Через http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut 1) собрать всю доступную информацию о пользователе, как только он заходит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать простенький плагин который выводит превьюшки по тегам ! Если изображение окружено спец тегом с параметром при публикации, то выводится превьюха с указанным параметром ! Например ссылка на ...Закрыт14 лет назад
Нужно выполнить проект на Битрикс Часть верстки есть, нужно доверстать и сделать функционал по ТЗ Тз вышлю по запросу Пишите на почту, пожалуйста, [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим человек, разбирающийся хорошо в php+mysql+cookies+формах Начало ТЗ: =================== Общий смысл Скрипт предназначен для увеличения посещаемости определенной страницы с помощью идеи «рекомендаций». ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый вечер. Нужно написать несложный парсер на php. Пишите с опытом разработки парсеровВеб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача создать модуль для CMS DLE который будет обрабатывать RSS фиды и постить в виде новостей на своём сайте. Требования оговариваются с исполнителем, но основные укажу: настройка: источники RSS и возможность выбора ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть скрипт, который добавляет информацию из файлов fb2 в MySQL. Работает нормально, но есть два небольших недочета, которые надо исправить: 1. В title создаются символы табуляции. Хотелось бы от ...Завершен14 лет назад
- $5
необходимо натянуть на дизайн -скрипт обратной связи. Сайт слил с интернета немного подкорректировав. Но скрипт не робит. Получилось натянуть простой- но это не дело. Нужно что бы все было так как в оригинале и работало.Завершен14 лет назад