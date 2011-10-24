Создание модуля для ДЛЕ 9.х

Задача создать модуль для CMS DLE который будет обрабатывать RSS фиды и постить в виде новостей на своём сайте.

Требования оговариваются с исполнителем, но основные укажу:

настройка:

источники RSS и возможность выбора категории для размещения новостей (с картинками)

(например с сайта ввв.спорт.ру - новость будет размещаться в категории спорт, и т.д.

возможность отображения источника новости (с возможностью отключения) ссылка на сайт.

привязка к шаблонам короткой и полной новости в ДЛЕ, (возможность указать заголовки, кл. слова, и т.д)

возможность подключения и отключения данного модуля.

Всю остальную информацию укажу лично.

От исполнителя требуется начальная сумма.

и ориентировочные сроки,

окончательную стоимость и сроки оговариваем при утверждении всех нюансов