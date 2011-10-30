Отредактировать плагин для Вордпресс

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Завершен4 заявки149 просмотров

Сделать голубое поле для галочки "Сообщите мне о новых комментариях на мой e-mail" на странице http://nasha-ekologogiya.ru/archives/finansovye-poteri/ чтобы оно было не по ширине кнопки "Отправить комментарий", а квадратное оконо, одинаковое как щас по высоте, так и по ширине.

Плагин прикреплен во вложении.

WordPress
14 лет назад
mediahit
Илья 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Тимур сделал задание быстро и качественно, в полном соответствии с ТЗ. Отличный исполнитель. Рекомендую!
Приятно было поработать. Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

timuridus
Тимур 
44 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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