Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту. Краткие требования: 1)PHP+MySQL 2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия. 3)3 типа содержимого: статьи, ...
Отредактировать плагин для Вордпресс
Сделать голубое поле для галочки "Сообщите мне о новых комментариях на мой e-mail" на странице http://nasha-ekologogiya.ru/archives/finansovye-poteri/ чтобы оно было не по ширине кнопки "Отправить комментарий", а квадратное оконо, одинаковое как щас по высоте, так и по ширине.
Плагин прикреплен во вложении.
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