нужен специалист который сможет адаптировать интернет магазин на WebAsyst . нобходимо убрать ненужный лишний функционал ставить основное и наполнить сайт. нужно сделать все быстро и качественно icq 57326121 мой моб 0679376143
Форма обратной связи
Здравствуйте!
Необходимо скопировать скрипт формы обратной связи отсюда: http://www.ts.labwd.ru/tehnostyle/kompressory-i-poluchenie-szhatogo-vozduxa/vintovye-ask/ask-75-0813/ - при нажатии "оформить заказ" она появляется.
Нужен аналог 1 в 1.
Единственный момент, в строке "Тема *" - должно автоматом вписываться title страницы с которой запустилась форма.
Ну и все данные должны приходить на почту которую укажу позже.
Собственно, от вас цена за работу и сроки.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется на флеш написать игру морской бой! более подробно при общениеВеб-программирование19 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать скрипт для удаленного мониторинга новых объявлений на сайте avito.ru Пример работы скрипта: - посетитель сайта avito.ru в г. Самара разместил объявление в категории продам: «Продаю Айфон из фирменного ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Движок DLE 9.4. Нужно сделать, чтоб была возможность выбирать при добавлении комметария иконку (изображение). Выбранная иконка отображается в добавленном комметарии. Скрин в приложении. Этот шаблон готов, верстать не придется. Указывайте, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Нужно написать хорошую специализированную программу для продвижения видео на ютубе и в соц. сетях.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
У меня накопилось много заданий по вертумарту пишу по пунктам. Просьба писать цену и срок к каждому пункту. оплата по факту.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать парсинг корпоративного интернет-магазина и трансляцию этого интернет-магазина на сайте регионального представительства. 1. Настроить отображение каталога и работу js-скриптов на сайте представительства. 2. Заменить пути, добавить скрипт обработки и отправки заказа на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать слайдшоу как на http://www.elle.fr/, но только на Flash. С текстами под картинками и возможностью клика на большой картинке с открыванием новой ссылки. Управление картинками через XML. От вас жду писем с ссылками ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеется флеш элемент (исходник) из бесплатного шаблона (картинка, заголовок, телефоны, менюшка). Необходимо провести там ряд изменений косметического плана - изменить текст, содержимое меню, телефоны, логотип. Интересуют заявки начинающих дизайнеров, поскольку бюджет ограничен. С моей стороны ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать самому или найти в интернете работающий код для формата рекламы кликандер (кто может не знает - это когда кликаешь в любом месте страницы сайта и у посетителя сайта открывается новая вкладка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад