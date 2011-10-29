Слайдшоу на Flash

Нужно сделать слайдшоу как на http://www.elle.fr/, но только на Flash. С текстами под картинками и возможностью клика на большой картинке с открыванием новой ссылки. Управление картинками через XML.

От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки. Ищу редкую птицу – программиста ответственного и толкового. Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы не менее двух лет и с кем можно будет продолжить работать дальше на более серьезных проектах.