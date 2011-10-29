Обработка прайс листа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Имеется прайс лист от поставщиков ,нужно его обработать в программе E-Trade Content Creator (картинки ,описание ,свойства товара) и сделать выгрузку для интернет магазина на joomla в формате csv

Joomla
14 лет назад
SeoKlips
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров