нужна консультация по #include virtual
Обработка прайс листа
Имеется прайс лист от поставщиков ,нужно его обработать в программе E-Trade Content Creator (картинки ,описание ,свойства товара) и сделать выгрузку для интернет магазина на joomla в формате csv
Заявки фрилансеров
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