Админка для загрузки картинок

Нужно для флеш сайта админку на PHP. Админка представляет собой две рубрики для каждой из которых нужно загружать картинки (без рисайза) и тексты для каждой (тип, заголовок и описание. В результате на выходи XML файл.

От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки. Ищу редкую птицу – программиста ответственного и толкового. Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы не менее двух лет и с кем можно будет продолжить работать дальше на более серьезных проектах (надо сразу сделать будет два сайта серьезных).