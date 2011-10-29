Нужно довести недоделанную тему для вордпресс. Тема готова процентов на 80. графический исходник- в psd Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/ От вас ...
Админка для загрузки картинок
Нужно для флеш сайта админку на PHP. Админка представляет собой две рубрики для каждой из которых нужно загружать картинки (без рисайза) и тексты для каждой (тип, заголовок и описание. В результате на выходи XML файл.
От вас жду писем с ссылками на портфолио, , вашими координатами для связи (email и ICQ), а также обязательно укажете хотя бы примерно цену и сроки. Ищу редкую птицу – программиста ответственного и толкового. Предпочту работать с фрилансером, имеющий опыт работы не менее двух лет и с кем можно будет продолжить работать дальше на более серьезных проектах (надо сразу сделать будет два сайта серьезных).
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