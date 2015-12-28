Допилить DLE 9.4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки205 просмотров

Есть DLE на котором используются 3 языка на сабдоменах. То есть 3 движка на одной базе.

Мультиязычность выражается только в шаблонах, ленг файлах, и доп полях.

Остается проблема с заголовками категорий и статей.

Нужно добавить в функционал добавление заголовка новости и категории еще на 2 языках, чтобы эти названия выводились впоследствии в мета TITLE

DLE
14 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

akavoron
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$55
3 дня
Отличный исполнитель
Все прошло отлично. Сделал работу - получил деньги. Рекомендую Валерия к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

akavoron
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад