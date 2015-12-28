Допилить DLE 9.4

Есть DLE на котором используются 3 языка на сабдоменах. То есть 3 движка на одной базе.

Мультиязычность выражается только в шаблонах, ленг файлах, и доп полях.

Остается проблема с заголовками категорий и статей.

Нужно добавить в функционал добавление заголовка новости и категории еще на 2 языках, чтобы эти названия выводились впоследствии в мета TITLE