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Верстка и написание дополнительных модулей
Требуется человек для насадки магазина на готовый дизайн + написание дополнительных модулей связанных с сортировкой и поиска товара по сайту, на движок на php , smarty . Возможно постоянная работа. Требование - обязательное знание smarty . Скидывайте портфолио, буду обращаться в контакты.
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