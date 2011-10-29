Верстка и написание дополнительных модулей

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Требуется человек для насадки магазина на готовый дизайн + написание дополнительных модулей связанных с сортировкой и поиска товара по сайту, на движок на php , smarty . Возможно постоянная работа. Требование - обязательное знание smarty . Скидывайте портфолио, буду обращаться в контакты.

PHP
14 лет назад
Winkel012
Эдуард 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров