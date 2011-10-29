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Добавление товаров в большом количестве на сайт
Здравствуйте!
сайт- интернет магазин, на движке netcat- extra
Необходимо разработать такой скрипт-программу с помощью которой можно выполнять такие действия на сайте интернет-магазина:
скачиваю файл(БД) или открываю программу
редактирую товары, цены, описание
удаляю лишние товары
добавляю новые товары, которых может быть от 1 и до 40 000
закачиваю обратно и все изменения должны видеться на сайте
товары которые не редактировались и остались без изменений должны остаться с тем же путем-ссылкой, без изменений после закачки файла обратно
в открывающемся файле должна быть возможность видеть все товары которые присутствуют на сайте, а так же возможность добавления товаров не по одному, как это делается сейчас на сайте, а сразу в любом количестве!
порядок добавления новых товаров: открываю прайс-лист который дает мне мой партнер, выбираю там категорию товаров и копирую сначала столбик из к примеру 500 шт товаров названий, далее столбик описаний этих товаров и столбик с ценами. все это копирую в открываемый файл-программу
некоторые нюансы обсудим при личной переписке договоренности, потому как может что-то еще необходимо будет добавить или убрать.
все должно быть очень просто и понятно: скачиваю, удаляю, меняю, добавляю, закачиваю обратно, вижу все на сайте.
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