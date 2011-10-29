Добавление товаров в большом количестве на сайт

Здравствуйте!

сайт- интернет магазин, на движке netcat- extra

Необходимо разработать такой скрипт-программу с помощью которой можно выполнять такие действия на сайте интернет-магазина:

скачиваю файл(БД) или открываю программу

редактирую товары, цены, описание

удаляю лишние товары

добавляю новые товары, которых может быть от 1 и до 40 000

закачиваю обратно и все изменения должны видеться на сайте

товары которые не редактировались и остались без изменений должны остаться с тем же путем-ссылкой, без изменений после закачки файла обратно

в открывающемся файле должна быть возможность видеть все товары которые присутствуют на сайте, а так же возможность добавления товаров не по одному, как это делается сейчас на сайте, а сразу в любом количестве!

порядок добавления новых товаров: открываю прайс-лист который дает мне мой партнер, выбираю там категорию товаров и копирую сначала столбик из к примеру 500 шт товаров названий, далее столбик описаний этих товаров и столбик с ценами. все это копирую в открываемый файл-программу

некоторые нюансы обсудим при личной переписке договоренности, потому как может что-то еще необходимо будет добавить или убрать.

все должно быть очень просто и понятно: скачиваю, удаляю, меняю, добавляю, закачиваю обратно, вижу все на сайте.