Создание сервера онлайн игры Perfect-World.

Нужно сделать качественный сервер онлайн игры Perfect-World(качественную сборку) c веб обвязкой. Так же необходима помощь по его управлению в ближайший месяц после создания и постоянные обновления(за отдельную плату) и техническая поддержка. На сервере должны работать все Данжи и присутствовать все Ресурсы, а так же все классы персонажей. Я пока еще решаю, стоит ли мне вкладывать деньги в это дело, и пока только смотрю какие цены, кто предлагает, ТЗ пока нету, деньги тоже еще не готовы, я лишь смотрю Ваши предложения, как только я найду наиболее интересное, я свяжусь с Вами и начну собирать деньги. Совсем забыл про клиент, в проект входит и разработка клиента для сервера и его уникальное оформление.