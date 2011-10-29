Нужно довести недоделанную тему для вордпресс. Тема готова процентов на 80. графический исходник- в psd Предназначается для сайта аllbiаthlon.cоm Тема в действии установлена по адресу anyheaven.com/ От вас ...
Создание сервера онлайн игры Perfect-World.
Нужно сделать качественный сервер онлайн игры Perfect-World(качественную сборку) c веб обвязкой. Так же необходима помощь по его управлению в ближайший месяц после создания и постоянные обновления(за отдельную плату) и техническая поддержка. На сервере должны работать все Данжи и присутствовать все Ресурсы, а так же все классы персонажей. Я пока еще решаю, стоит ли мне вкладывать деньги в это дело, и пока только смотрю какие цены, кто предлагает, ТЗ пока нету, деньги тоже еще не готовы, я лишь смотрю Ваши предложения, как только я найду наиболее интересное, я свяжусь с Вами и начну собирать деньги. Совсем забыл про клиент, в проект входит и разработка клиента для сервера и его уникальное оформление.
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