Скрипт для динамических сквозняков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки169 просмотров

Нужно написать скрипт для возможности размещения динамических сквозных ссылок на своих сайтах.

Пример:

Необходимо разместить на всех страницах сайта по 1 ссылке с анкором

TEFAL FV 5177

TEFAL FV 2215

TEFAL FV 3320

MOULINEX IM 1120

Ссылки с анкорами находятся в файле формата: xls, txt

14 лет назад
kiprik
Сергей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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