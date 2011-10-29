Адаптировать интернет-магазин WebAsyst

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки183 просмотра

нужен специалист который сможет адаптировать интернет магазин на WebAsyst . нобходимо убрать ненужный лишний функционал ставить основное и наполнить сайт. нужно сделать все быстро и качественно

icq 57326121

мой моб 0679376143

Webasyst
13 лет назад
R-K
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров