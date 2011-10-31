Поправить содержимое flash элемента страницы

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Завершен4 заявки138 просмотров

Имеется флеш элемент (исходник) из бесплатного шаблона (картинка, заголовок, телефоны, менюшка). Необходимо провести там ряд изменений косметического плана - изменить текст, содержимое меню, телефоны, логотип. Интересуют заявки начинающих дизайнеров, поскольку бюджет ограничен. С моей стороны аккуратность в оплате + отзыв. Спасибо!

14 лет назад
duduka_stas
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, приятно было сотрудничать. Быстро сделал согласно ТЗ правки, затем внес дополнительные поправки, которые назрели чуть позже. Быстрая реакция на вопросы.
Все на высшем уровне, Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

proIT
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад