CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок205 просмотров

Очень Срочно и быстро и качетсвенно требуется сделать:

1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский(меню не большое, работы немного)).движок самописный.

2.) Подправить дизайн пары страниц .(расставить кнопки меню.) делов на 5 минут...

3.) Нужно интегрировать несколько платежных систем.( окпэй,яндех-деньги,вебмани.возможно робокассу)

Пишите ваши сроки и цену за работу.

Опыт работы обязателен!!!

СРОЧНО!!!

14 лет назад
Dim0n4ik
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров