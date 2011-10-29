Разработать или найти работающий код кликандера

Нужно написать самому или найти в интернете работающий код для формата рекламы кликандер (кто может не знает - это когда кликаешь в любом месте страницы сайта и у посетителя сайта открывается новая вкладка или окно в браузере). Нужно чтобы я мог поставить этот код на свои сайты и код работал на всех браузерах (хотя бы на 4 основных), а также срабатывал не чаще 2 раз в сутки для одного посетителя. Прикрепил файл с готовым решением от сайта смартбакс, может кому то поможет, но этот код почему то не работает в браузере мазила.

Уточню на всякий случай: мне не нужно искусственно накручивать количество посетителей сайта ботами и программами, нужен просто кликандер для реальных посетителей сайта, ну например как на этом сайте http://rutor.org (естественно чтобы всплывающая реклама была с моим URL).