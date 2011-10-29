Очень Срочно и быстро и качетсвенно требуется сделать: 1) Требуется сделать перевод движка (все меню, с английского на русский(меню не большое, работы немного)).движок самописный. 2.) Подправить дизайн пары страниц ...
Разработать или найти работающий код кликандера
Нужно написать самому или найти в интернете работающий код для формата рекламы кликандер (кто может не знает - это когда кликаешь в любом месте страницы сайта и у посетителя сайта открывается новая вкладка или окно в браузере). Нужно чтобы я мог поставить этот код на свои сайты и код работал на всех браузерах (хотя бы на 4 основных), а также срабатывал не чаще 2 раз в сутки для одного посетителя. Прикрепил файл с готовым решением от сайта смартбакс, может кому то поможет, но этот код почему то не работает в браузере мазила.
Уточню на всякий случай: мне не нужно искусственно накручивать количество посетителей сайта ботами и программами, нужен просто кликандер для реальных посетителей сайта, ну например как на этом сайте http://rutor.org (естественно чтобы всплывающая реклама была с моим URL).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Имеется прайс лист от поставщиков ,нужно его обработать в программе E-Trade Content Creator (картинки ,описание ,свойства товара) и сделать выгрузку для интернет магазина на joomla в формате csvВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
нужна консультация по #include virtualЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно написать скрипт для возможности размещения динамических сквозных ссылок на своих сайтах. Пример: Необходимо разместить на всех страницах сайта по 1 ссылке с анкором TEFAL FV 5177 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! сайт- интернет магазин, на движке netcat- extra Необходимо разработать такой скрипт-программу с помощью которой можно выполнять такие действия на сайте интернет-магазина: скачиваю файл(БД) или ...Закрыт14 лет назад
- $250
Требуется человек для насадки магазина на готовый дизайн + написание дополнительных модулей связанных с сортировкой и поиска товара по сайту, на движок на php , smarty . Возможно постоянная работа. Требование - обязательное знание smarty ...Закрыт14 лет назад
Нужно подобрать тему (или выбрать имеющуюся подходящую или адаптировать с определенными изменениями) для сайта Joomla. Цель сайта - статьи и иные материалы о программном обеспечении для юристов.Веб-программирование10 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, требуется небольшой допил форума на базе IPB. Подробности в личке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5000
Нужно сделать качественный сервер онлайн игры Perfect-World(качественную сборку) c веб обвязкой. Так же необходима помощь по его управлению в ближайший месяц после создания и постоянные обновления(за отдельную плату) и техническая поддержка. На сервере должны работать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Исходные данные: Joomla 1.5 Virtuemart 1.1.8 Artio Sef - 3.8.2 Все страницы сайта и магазина отображаются нормально - stranitsa.html Но пагинация в разделах Virtuemart показывается вот в таком ...Закрыт14 лет назад