DLE 9.4: Добавление иконок в комметарии

Здравствуйте.

Движок DLE 9.4. Нужно сделать, чтоб была возможность выбирать при добавлении комметария иконку (изображение). Выбранная иконка отображается в добавленном комметарии. Скрин в приложении. Этот шаблон готов, верстать не придется.

Указывайте, пожалуйста, цену. Сделать нужно желательно сегодня.

Оплата в воскрсенье-понедельник, раньше никак.