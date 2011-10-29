Парсер для сайта объявлений

Написать скрипт для удаленного мониторинга новых объявлений на сайте avito.ru

Пример работы скрипта:

- посетитель сайта avito.ru в г. Самара разместил объявление в категории продам: «Продаю Айфон из фирменного магазина Apple store в Нью-Йорке на пятой авеню. Iphone 4s 64 Gb sim-free , новый в упаковке».

Программа должна мониторить, все НОВЫЕ объявления на Avito, по ключевому слову "iPhone", в конкретном городе, разделе ПРОДАМ.

Затем из найденного СВЕЖЕГО объявления софтина выдирает: Цену товара + Контактный Телефон + ТЕКСТ самого объявления (это все отдельные поля на сайте Avito.ru). Все это аккуратно формирует в e-mail сообщение, и отсылает его ко мне на ящик + кидает СМСку на Мегафоновский номер с любым произвольным текстом или символом, уведомляя о том, что программа отправила новое e-mail сообщение и нужно проверить почту.

Программа должна каждые 15-20 минут мониторить новые объявления и в случае их появления незамедлительно сообщать об этом описанным выше способом.

Также в программе должна быть простейшая админка, в которой можно задавать город и ключевые слова для поиска объявлений.

От Вас Цена / Сроки

Оплата по WebMoney, возможна безопастная сделка + отзыв по окончанию проекта.