Задачи для программиста на phpfox

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Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужен програмист на phpfox для разработки и внедрение различных функций. Планируется долгосрочное сотрудничество. Как пример и первая задача:

добавить поддерку сайтов ku6.com, smotri.com, tvigle.ru, rutube.ru, mail.ru к Video Grabber

14 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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