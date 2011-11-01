Скрипт конвертации из HTML в PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки197 просмотров

Необходимо написать скрипт, который будет конвертировать на сервере HTML в PDF при нажатии на ссылку "конвертировать в PDF". Образец который нужно конвертировать в PDF - в приложении.

Просьба подавать заявки только исполнителям которые имели реальный опыт работы создания/имплементиции подобных скриптов. Работающий демонстрационный пример - большой плюс.

Просьба указывать в заявках стоимость и сроки (заявки без указания стоимости и сроков рассматриваться не будут).

HTML
14 лет назад
promin
Максим 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель. Работа выполнена быстро и профессионально. Очень доволен сотрудничеством.
+
alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Взялся писать скрипт и пропал с концами.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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