Скрипт конвертации из HTML в PDF

Необходимо написать скрипт, который будет конвертировать на сервере HTML в PDF при нажатии на ссылку "конвертировать в PDF". Образец который нужно конвертировать в PDF - в приложении.

Просьба подавать заявки только исполнителям которые имели реальный опыт работы создания/имплементиции подобных скриптов. Работающий демонстрационный пример - большой плюс.

Просьба указывать в заявках стоимость и сроки (заявки без указания стоимости и сроков рассматриваться не будут).