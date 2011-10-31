Необходимо подключить несложную CMS

Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту.

Краткие требования:

1)PHP+MySQL

2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия.

3)3 типа содержимого: статьи, новости, медиа-галерея. Т.е. у новостей в отличие от статьи, автоматом проставляется дата, появляется поле аннотация, заголовок новости, у галереи можно загружать фото и подписи к ним, создавать альбомы...

4)Закрытый раздел для клиентов, для обмена файлами. Т.е. админ загружает, клиент скачивает.

Нежелательны общедоступные CMS вроде Joomla и Wordpress.

Обязательно разделение кода и дизайна.

ВНИМАНИЕ! Рассматриваются только web-студии и устоявшиеся команды. Обязательно заключение договора с описанием ответственности сторон и чётким описанием последующей поддержки.

Основной критерий отбора - качество.