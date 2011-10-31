нужен специалист который сможет адаптировать интернет магазин на WebAsyst . нобходимо убрать ненужный лишний функционал ставить основное и наполнить сайт. нужно сделать все быстро и качественно icq 57326121 мой моб 0679376143
Необходимо подключить несложную CMS
Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту.
Краткие требования:
1)PHP+MySQL
2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия.
3)3 типа содержимого: статьи, новости, медиа-галерея. Т.е. у новостей в отличие от статьи, автоматом проставляется дата, появляется поле аннотация, заголовок новости, у галереи можно загружать фото и подписи к ним, создавать альбомы...
4)Закрытый раздел для клиентов, для обмена файлами. Т.е. админ загружает, клиент скачивает.
Нежелательны общедоступные CMS вроде Joomla и Wordpress.
Обязательно разделение кода и дизайна.
ВНИМАНИЕ! Рассматриваются только web-студии и устоявшиеся команды. Обязательно заключение договора с описанием ответственности сторон и чётким описанием последующей поддержки.
Основной критерий отбора - качество.
Выбранный исполнитель
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