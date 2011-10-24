Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту. Краткие требования: 1)PHP+MySQL 2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия. 3)3 типа содержимого: статьи, ...
Excel vba скрипт проверки данных на сайте
Требуеться написание vba скрипта
Есть екселевский файл (образец прикреплен)
В файле в столбец AA, если значение столбца не равно 1, тогда проверяется значение столбца F, если значение в ячейке этого столбца начинаеться с НП, тогда надо создать web запрос на страницу (http://novaposhta.ua/frontend/tracking?en= + значение ячейки столбца M, пример: http://novaposhta.ua/frontend/tracking?en=56122000473813). Считать статус посылки и установить этот статус в столбце L:
Привожу пример текста и соотвественно что писать в excel:
Результаты поиска по товарно-транспортной накладной (экспресс-накладной) № 56122000480146.
Груз получен 28.10.2011 по адресу: Склад №1 (грузовой центр): ул. Брянская, 8 .
Получатель - Барбонін Роман Анатолійович. Обратная доставка отправлена.
Если в столбце D фамилия совпадаетс фамилией получателя, тогда в столбце L в выпающем списке выбрать "получено" и в ячейке столбца AA ставим 1
Если в столбце D фамилия не совпадаетс фамилией получателя, тогда в столбце L в выпающем списке выбрать "не забрал" и в ячейке столбца AA ставим 1
Вот еще один вариант того что может отображаться на веб странице:
Результаты поиска по товарно-транспортной накладной (экспресс-накладной) № 56122000473813.
Маршрут груза: Харків - Васильків. Статус доставки: груз выехал из города отправителя и направляется в город получателя.
Ориентировочная дата прибытия: 24.10.2011.
Плательщик - отправитель.
Заказано доставку на Склад (грузовой центр): ул. Грушевского, 10. Указано послугу обратной доставки.
В этом случае статус в столбце L не изменяем, в ячейку столбца AB вносим дату прибытия.
Скрпит проверять все строки документа, и по окончанию работы сохранить документ. Версия excel- 2010.
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