Срочно! Помощь с cms Wordpress

Добрый день!

Нужна помощь с cms Wordpress, а точнее с плагином для нее contact-form-7 - форма обратной связи.

Необходимо в плагин добавить поле, в которое автоматом будет вбиваться Title страницы, на которой будет вставлена форма.

Сделать надо очень срочно за 3-4 часа.

Жду от вас цены.

Спасибо!