Срочно! Помощь с cms Wordpress

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Завершен2 заявки163 просмотра

Добрый день!

Нужна помощь с cms Wordpress, а точнее с плагином для нее contact-form-7 - форма обратной связи.

Необходимо в плагин добавить поле, в которое автоматом будет вбиваться Title страницы, на которой будет вставлена форма.

Сделать надо очень срочно за 3-4 часа.

Жду от вас цены.

Спасибо!

WordPress
14 лет назад
medvedev-s8
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое Илье, за проделанную работу! Все сделано очень качественно - модификация работает как следует :) Рекомендую Илью, как ответственного человека, знающего свое дело!
Все хорошо. Оплата была как договаривались

Заявки фрилансеров

ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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