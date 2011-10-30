Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту. Краткие требования: 1)PHP+MySQL 2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия. 3)3 типа содержимого: статьи, ...
Магазин на OpenCart: вёрстка + установка CMS
Нужен один верстальщик и один программист
или программист- верстальщик в одном лице
для сборки сайта на OpenCart (ocStore).
PSD макеты всех основных страниц есть.
Требования к вёрстке: красбраузерная (ИЕ 6 не нужно), валидная, симантичная.
Сайт фиксированной ширины.
Все подробности в ТЗ. Макеты в jpg прилагаю.
Чтобы быстро представить что нужно, можете зайти на:
а) http://thermo-plus.ru/ (почти копия)
б) http://pol-thermo.ru/ (с этого будут взяты калькуляторы и статьи)
Особенности и нестандартные для OpenCart функции:
а) частично разный вид представление товаров в разных разделах.
б) калькуляторы расчёта тёплого пола и теплопотерь
в) раздел "Статьи" с делением на подразделы
ЖДУ от Вас заявки и сообщения с бюджетом, этапами оплаты и сроками !!
Оплата этапная по договорённости, через WebMoney или Яндекс Деньги или QIWI на Ваш выбор.
Быструю оплату и положительный отзыв гарантирую.
Заинтересован в постоянном сотрудничестве по OpenCart и другим CMS.
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