Магазин на OpenCart: вёрстка + установка CMS

Нужен один верстальщик и один программист

или программист- верстальщик в одном лице

для сборки сайта на OpenCart (ocStore).

PSD макеты всех основных страниц есть.

Требования к вёрстке: красбраузерная (ИЕ 6 не нужно), валидная, симантичная.

Сайт фиксированной ширины.

Все подробности в ТЗ. Макеты в jpg прилагаю.

Чтобы быстро представить что нужно, можете зайти на:

а) http://thermo-plus.ru/ (почти копия)

б) http://pol-thermo.ru/ (с этого будут взяты калькуляторы и статьи)

Особенности и нестандартные для OpenCart функции:

а) частично разный вид представление товаров в разных разделах.

б) калькуляторы расчёта тёплого пола и теплопотерь

в) раздел "Статьи" с делением на подразделы

ЖДУ от Вас заявки и сообщения с бюджетом, этапами оплаты и сроками !!

Оплата этапная по договорённости, через WebMoney или Яндекс Деньги или QIWI на Ваш выбор.

Быструю оплату и положительный отзыв гарантирую.

Заинтересован в постоянном сотрудничестве по OpenCart и другим CMS.