Доработка скрипта интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки192 просмотра

Добрый день.

Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал.

Нужно чтоб при изменение цены на товар отражалась и старая с датами установления цен.

На прикрепленном файле изображено, как должны быть отображены цены.

1) Одна цена (как в данный момент)

2) 2 цены

3) 3 м более

4) Так должен выглядеть графа, при нажатии на: Price history.

И такая история цен была макс на 10 цен.

Также у оператора сайта должна быть возможность редактировать и удалять цены и/или даты.

На данный момент есть еще около 20 подобных задач по модификации движка сайта, и по мере работы сайта выявляются новые задачи, так что нам нужен программист который будет работать над проектом постоянно.

Спасибо.

Удачи

14 лет назад
online_srote
Алакбаров 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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