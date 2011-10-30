Приватно для Романа Грядунова

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка100 просмотров

Необходимо установить плеер с плейлистом в отдельной странице) И несколько дополнительных функций к нему. Подробности в лс.

14 лет назад
stolypin_90
Игорь 
43 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Web-Stil
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Как всегда отлично, все как я себе и представлял, к тому же проявили оригинальность решения и предоставляли альтернативный выбор вариантов различных функций плеера по моему желанию. Спасибо!
Четкое задание, оплата в срок, как обычно. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Web-Stil
32 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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