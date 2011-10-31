Доработать скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен19 заявок292 просмотра

Есть скрипт, который добавляет информацию из файлов fb2 в MySQL.

Работает нормально, но есть два небольших недочета, которые надо исправить:

1. В title создаются символы табуляции. Хотелось бы от них избавится, чтобы заголовки нормально выглядели. Сейчас получается как-будто посередине title большое кол-во пробелов.

2. Вместе с текстом в базу добавляются теги. Хочется избавиться от тегов и
. Чтобы они не добавлялись.

Оставляйте заявки, приветствуется оперативность и низкая стоимость.

Можно писать на почту: [email protected]

P.S. забыл упомянуть, что скрипт на PHP

MySQLPHP
14 лет назад
jim_nyc
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось сотрудничать с Виктором. Выполнил свою работу быстро и качественно. Всем рекомендую.
Приятное общение, хорошее отношение к исполнителю, понятные постановка и объяснения задачи, беспроблемная оплата - все это характеризует Сергея с лучшей стороны.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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