Доработать скрипт

Есть скрипт, который добавляет информацию из файлов fb2 в MySQL.

Работает нормально, но есть два небольших недочета, которые надо исправить:

1. В title создаются символы табуляции. Хотелось бы от них избавится, чтобы заголовки нормально выглядели. Сейчас получается как-будто посередине title большое кол-во пробелов.

2. Вместе с текстом в базу добавляются теги. Хочется избавиться от тегов и

. Чтобы они не добавлялись.

Оставляйте заявки, приветствуется оперативность и низкая стоимость.

Можно писать на почту: [email protected]

P.S. забыл упомянуть, что скрипт на PHP