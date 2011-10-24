Привязка к домену

Сделать голубое поле для галочки "Сообщите мне о новых комментариях на мой e-mail" на странице http://nasha-ekologogiya.ru/archives/finansovye-poteri/ чтобы оно было не по ширине кнопки "Отправить комментарий", а квадратное оконо, одинаковое как щас по высоте, так ...