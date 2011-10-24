Необходимо подключить CMS к ныне статическому сайту. Краткие требования: 1)PHP+MySQL 2)Визуальный редактор в административной части для редактирования содержимого, возможность скрывать и показывать существующие разделы, менять их названия. 3)3 типа содержимого: статьи, ...
Привязка к домену
Ищу скрипт привязки к домену(php). Тоесть, вставляется код в cms, кодируется, а на определённый домен генерируется ключь. Что-то наподобие вот этого http://www.phpsin.ru/phpdomainlock.php
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