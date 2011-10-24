Задание: Работаем с 4-я соцсетями - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] (все задания отностятся ко всем соцсетям). Через http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut 1) собрать всю доступную информацию о пользователе, как только он заходит ...
Доработка сайта на WP
Есть сайт http://lipikhina.ru/ на wp.
Нужно сделать следующее:
1) Сделать подчеркивание ссылок, по наведению убирать подчеркивание.
2) Сделать подчеркивание ссылок главного меню черным.
3) Добавить блог.
4) Убрать обрезку горизонтальных фотографий на детальной странице.
5) Увеличить количество выводимых элементов на главной.
6) Добавить текстовую часть лого на главной, взять из исходника eps, подвигать логотип, изменить размер.
7) Сделать фильтр все/в продаже. По умолчанию выводятся все, можно сделать выборку по свойству "в продаже".
8) Форму обратной связи на детальной странице убрать в скрытый див, сделать псевдоссылку, выводить по клику на псевдоссылку c плавной анимацией js.
9) Убрать кнопку твиттера, фб, рсс. Сделать один лайк на весь сайт на их месте, настроить шаринг на фб (текст, изображение).
10) На детальной странице в правую колонку выводить те же свойства элемента, что и на главной.
11) На детальной странице поставить проверку, не выводить в правую колонку тот же элемент, который открыт в основной колонке.
12) Настроить ящик на gmail, поставить адресацию формы на него.
Внимание! Оплата только на телефон, на авторизованный кошелек WM или любым другим способом через терминалы ОСМП (они же Киви).
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