Работа с социальными сетями

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка201 просмотр

Задание:

Работаем с 4-я соцсетями - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] (все задания отностятся ко всем соцсетям). Через http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut

1) собрать всю доступную информацию о пользователе, как только он заходит на страницу - из публичного профиля. Информация складывается в БД(таблица №1). Для проверки выводитсяя на экран.

2) отобразить на странице 4 кнопки авторизации - при нажатии происходит авторизация через социальные сети, т.е. пользователь разрешает доступ к своей учетной записи и в нашу базу складывается весь доступный по open api профиль - только текстовая информация. (таблица №2). (+все ID друзей) Для проверки выводится на экран. При регистрации, получать максимально возможные права от пользователя.

3) Постинг поста на стену через форму на сайте.

Мы задаем формат базы данных (таблица - user_id, vk_profile, fb_profile, tw_profile, g_profile (сериализованный массив))- с вас php скрипт, hml и js, которые выполняет необходимые действия.

Результат по итогу работы:

1) Прикрутить на yii http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut

2) Вытащить данные пользователя до авторизации

3) Вытащить данные после авторизации

4) Постинг сообщения со страницы на стену во все 4 социальные сети. Постинг осуществляется через api социальных сетей, с учетом возможности соц.сети выдавать капчу, которую приходит к нам.

ПРИ ПОСТИНГЕ С САЙТА НЕОБХОДИМО СОХРАНЯТЬ ID ПОСТА

JavaScriptPHPYii
14 лет назад
egornikitin
Егор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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