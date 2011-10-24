Добрый вечер. Нужно написать несложный парсер на php. Пишите с опытом разработки парсеров
Скрипт рекомендаций
Необходим человек, разбирающийся хорошо в php+mysql+cookies+формах
Начало ТЗ:
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Общий смысл
Скрипт предназначен для увеличения посещаемости определенной страницы с помощью идеи «рекомендаций».
Человек-инициатор (инициатор) – тот человек, который будет рекомендовать знакомым посетить какую-либо страницу. За эти рекомендации человек-инициатор получает какое-либо вознаграждение (подарок).
Инициатор получает ссылку, которую он рекомендует своим друзьям (рекомендует либо по почте, либо в соц сетях и т.п.). Когда определенное количество друзей проходят по этой ссылке, инициатору высылается на электронную почту подарок.
У инициатора есть возможность отследить сколько друзей уже прошло по его ссылке (т.е. для него генерируется отдельная страница со статистикой)
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Дальше еще две страницы.
В ответе, пожалуйста, напишите:
1. Ваш опыт программирования
2. Если делали что-то похожее, ссылку
3. Предположительный бюджет (вилку)
4. Предположительные сроки
Спасибо.
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