Скрипт рекомендаций

Необходим человек, разбирающийся хорошо в php+mysql+cookies+формах

Начало ТЗ:

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Общий смысл

Скрипт предназначен для увеличения посещаемости определенной страницы с помощью идеи «рекомендаций».

Человек-инициатор (инициатор) – тот человек, который будет рекомендовать знакомым посетить какую-либо страницу. За эти рекомендации человек-инициатор получает какое-либо вознаграждение (подарок).

Инициатор получает ссылку, которую он рекомендует своим друзьям (рекомендует либо по почте, либо в соц сетях и т.п.). Когда определенное количество друзей проходят по этой ссылке, инициатору высылается на электронную почту подарок.

У инициатора есть возможность отследить сколько друзей уже прошло по его ссылке (т.е. для него генерируется отдельная страница со статистикой)

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Дальше еще две страницы.

В ответе, пожалуйста, напишите:

1. Ваш опыт программирования

2. Если делали что-то похожее, ссылку

3. Предположительный бюджет (вилку)

4. Предположительные сроки

Спасибо.