Скрипт обратной связи

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

необходимо натянуть на дизайн -скрипт обратной связи. Сайт слил с интернета немного подкорректировав. Но скрипт не робит. Получилось натянуть простой- но это не дело. Нужно что бы все было так как в оригинале и работало.

14 лет назад
VsevolodBr
Владимир 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lyodik
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
14 лет назад
$5
3 дня
Все понравилось. Отличная работа. Своевременно и профессионально получил свой скрипт. Буду обращаться еще!
Выполнять заказы работодателей, которые конкретно знают, чего хотят и чётко ставят перед исполнителем свою задачу, просто приятно. К таким работодателям и относится Владимир, работать с ним было отлично! Труд оплатил сразу же, без каких-либо промедлений. В дальнейшем буду рад сотрудничать ещё!

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Lyodik
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
14 лет назад

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