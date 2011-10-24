Проект на Битрикс

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Нужно выполнить проект на Битрикс

Часть верстки есть, нужно доверстать и сделать функционал по ТЗ

Тз вышлю по запросу

Пишите на почту, пожалуйста, [email protected]

14 лет назад
InnaNaku
Инна 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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