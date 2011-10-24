Необходим человек, разбирающийся хорошо в php+mysql+cookies+формах Начало ТЗ: =================== Общий смысл Скрипт предназначен для увеличения посещаемости определенной страницы с помощью идеи «рекомендаций». ...
Проект на Битрикс
Нужно выполнить проект на Битрикс
Часть верстки есть, нужно доверстать и сделать функционал по ТЗ
Тз вышлю по запросу
Пишите на почту, пожалуйста, [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Добрый вечер. Нужно написать несложный парсер на php. Пишите с опытом разработки парсеровВеб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Задача создать модуль для CMS DLE который будет обрабатывать RSS фиды и постить в виде новостей на своём сайте. Требования оговариваются с исполнителем, но основные укажу: настройка: источники RSS и возможность выбора ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть скрипт, который добавляет информацию из файлов fb2 в MySQL. Работает нормально, но есть два небольших недочета, которые надо исправить: 1. В title создаются символы табуляции. Хотелось бы от ...Завершен14 лет назад
Ищу скрипт привязки к домену(php). Тоесть, вставляется код в cms, кодируется, а на определённый домен генерируется ключь. Что-то наподобие вот этого http://www.phpsin.ru/phpdomainlock.phpВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуеться написание vba скрипта Есть екселевский файл (образец прикреплен) В файле в столбец AA, если значение столбца не равно 1, тогда проверяется значение столбца F, если значение в ячейке этого столбца начинаеться ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую При добавлении новости в админке, нужно, чтобы при выборе определённой категории появлялся в короткой новости html-код. На движке стоит WYSIWYG редактор.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен один верстальщик и один программист или программист- верстальщик в одном лице для сборки сайта на OpenCart (ocStore). PSD макеты всех основных страниц есть. Требования к вёрстке: красбраузерная (ИЕ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Необходимо установить плеер с плейлистом в отдельной странице) И несколько дополнительных функций к нему. Подробности в лс.Завершен14 лет назад
- $5
необходимо натянуть на дизайн -скрипт обратной связи. Сайт слил с интернета немного подкорректировав. Но скрипт не робит. Получилось натянуть простой- но это не дело. Нужно что бы все было так как в оригинале и работало.Завершен14 лет назад