Скрипт по сбору и отправке данных.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок271 просмотр

Добрый день.

Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал.

Нужен скрипт со следующим функционалом:

На странице с товаром строка с текстом:

«Сообщить мне, если цена на этот товар резко упадет.»

При нажатии на этот текст, появляется окно для ввода почты, и кнопка, «Сообщить».

Нужно чтоб при падение цены на этот товар, на данную почту отсылалось стандартное письмо с новой ценой.

+ Нужно сделать вывод данных с базы, почты которые подписались на определенные товары.

Распишите как видите решение этой задачи, сроки и стоимость.

На данный момент есть еще около 20 подобных задач по модификации движка сайта, и по мере работы сайта выявляются новые задачи, так что нам нужен программист который будет работать над проектом постоянно.

Спасибо.

Удачи

13 лет назад
online_srote
Алакбаров 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо Осман. Опять выручил! Респект.
Как всегда доволен сотрудничеством. Спасибо, Фарид.

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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