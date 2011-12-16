Скрипт по сбору и отправке данных.

Добрый день.

Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал.

Нужен скрипт со следующим функционалом:

На странице с товаром строка с текстом:

«Сообщить мне, если цена на этот товар резко упадет.»

При нажатии на этот текст, появляется окно для ввода почты, и кнопка, «Сообщить».

Нужно чтоб при падение цены на этот товар, на данную почту отсылалось стандартное письмо с новой ценой.

+ Нужно сделать вывод данных с базы, почты которые подписались на определенные товары.

Распишите как видите решение этой задачи, сроки и стоимость.

На данный момент есть еще около 20 подобных задач по модификации движка сайта, и по мере работы сайта выявляются новые задачи, так что нам нужен программист который будет работать над проектом постоянно.

Спасибо.

Удачи