Исправить баги

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка123 просмотра

Сайту требуется исправить баги:

Цена сейчас по умолчанию в рублях, необходимо сделать возможность выбора между валютами.

Поле цены вмещает всего шесть знаков - необходимо хотя бы восемь

В поле справа от описания (где сейчас отображается только площадь) необходимо поместить всю информацию из раздела обьекта (этаж и тд).

Если поле в админке не заполнено либо стоит 0 (ноль) необходимо чтобы эта строка (как к примеру этаж) просто не выводилась

Добавить Москву, а Россию переименовать в Подмосковье. Для Москвы предоставлю перечень районов.

Связь по скайпу: aiardalin

14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Евгений выполнил задачу верно, учтя все замечания. Буду рад продолжать наше сотрудничество!
С Алексеем приятно работать - четко формулирует задачу, оперативно отвечает на вопросы и замечания, достойно оплачивает результат. Рад сотрудничеству и с удовольствием поработаю с ним в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

kelj
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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