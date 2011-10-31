Сайту требуется исправить баги:

Цена сейчас по умолчанию в рублях, необходимо сделать возможность выбора между валютами.

Поле цены вмещает всего шесть знаков - необходимо хотя бы восемь

В поле справа от описания (где сейчас отображается только площадь) необходимо поместить всю информацию из раздела обьекта (этаж и тд).

Если поле в админке не заполнено либо стоит 0 (ноль) необходимо чтобы эта строка (как к примеру этаж) просто не выводилась

Добавить Москву, а Россию переименовать в Подмосковье. Для Москвы предоставлю перечень районов.

Связь по скайпу: aiardalin