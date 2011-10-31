Нужен скрипт для работы с соц. сетями

Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации.

Необходимые функции:

- вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на выбор)

- добавление новых социальных сетей к учетной записи после авторизации

- отправка сообщений в несколько социальных сетей (с возможностью прикреплять фото и видео)

- общая лента новостей из добавленных социальных сетей

Остальныо Т3 при личной беседе, жду ваших предложений.