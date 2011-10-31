Добрый день. Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал. Нужен скрипт со следующим функционалом: На странице с товаром строка с текстом: «Сообщить мне, если цена ...
Нужен скрипт для работы с соц. сетями
Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации.
Необходимые функции:
- вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на выбор)
- добавление новых социальных сетей к учетной записи после авторизации
- отправка сообщений в несколько социальных сетей (с возможностью прикреплять фото и видео)
- общая лента новостей из добавленных социальных сетей
Остальныо Т3 при личной беседе, жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, Необходимо разработать Java приложение с клиентской частью в виде веб-приложения GWT на фреймворке SmartGWT согласно ТЗ. Необхожимые технологии 1. GWT http://code.google.com/webtoolkit/ 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравсвуйте, Требуется создать небольшое приложение для сети Вконтакете. В приложении планируется работа со "стеной", отправкой друг другу рисунков (похожее на графити).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Написать парсинг выдачи сеопульт, интерисуют вкладки слова и стоимость, т.е. скрипт должен уметь создавать проект, добавить список ключевых слов, дождаться завершения работы аджакс-скрипта и спарсить результат.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо разработать компонент линеечек для instantcms подробнее в приложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://lipikhina.ru/ на wp. Нужно сделать следующее: 1) Сделать подчеркивание ссылок, по наведению убирать подчеркивание. 2) Сделать подчеркивание ссылок главного меню черным. 3) Добавить блог. 4) Убрать обрезку горизонтальных ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Задание: Работаем с 4-я соцсетями - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] (все задания отностятся ко всем соцсетям). Через http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut 1) собрать всю доступную информацию о пользователе, как только он заходит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо сделать простенький плагин который выводит превьюшки по тегам ! Если изображение окружено спец тегом с параметром при публикации, то выводится превьюха с указанным параметром ! Например ссылка на ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить проект на Битрикс Часть верстки есть, нужно доверстать и сделать функционал по ТЗ Тз вышлю по запросу Пишите на почту, пожалуйста, [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходим человек, разбирающийся хорошо в php+mysql+cookies+формах Начало ТЗ: =================== Общий смысл Скрипт предназначен для увеличения посещаемости определенной страницы с помощью идеи «рекомендаций». ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад