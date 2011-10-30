Java приложение согласно ТЗ на Java+GWT+SmartGWT

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Закрыт7 заявок211 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо разработать Java приложение с клиентской частью в виде веб-приложения GWT на фреймворке SmartGWT согласно ТЗ.

Необхожимые технологии

1. GWT

http://code.google.com/webtoolkit/

2. SmartGWT

http://code.google.com/p/smartgwt/

3. Comet для организации server-push технологии (для работы в режиме «реального времени»):

Java Servlet 3.0 and/or

GWTEvetService

http://code.google.com/p/gwteventservice/

4. SQLite

5. Для связи с кодом, написанным на С используется технология JNI (Java Native Interface).

JavaSQLite
14 лет назад
ivanvoronov
Иван 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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