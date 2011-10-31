Добрый день. Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал. Нужен скрипт со следующим функционалом: На странице с товаром строка с текстом: «Сообщить мне, если цена ...
Плагин оплаты для clientexec
Необходимо прикрутить робокассу (ну или рбк мани или другой агрегатор) к билингу clientexec.
Если есть готовый – тоже предлагайте.
В отзыве пишите сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $25
Сайту требуется исправить баги: Цена сейчас по умолчанию в рублях, необходимо сделать возможность выбора между валютами. Поле цены вмещает всего шесть знаков - необходимо хотя бы восемь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются необходимые для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации. Необходимые функции: - вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Необходимо разработать Java приложение с клиентской частью в виде веб-приложения GWT на фреймворке SmartGWT согласно ТЗ. Необхожимые технологии 1. GWT http://code.google.com/webtoolkit/ 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравсвуйте, Требуется создать небольшое приложение для сети Вконтакете. В приложении планируется работа со "стеной", отправкой друг другу рисунков (похожее на графити).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Написать парсинг выдачи сеопульт, интерисуют вкладки слова и стоимость, т.е. скрипт должен уметь создавать проект, добавить список ключевых слов, дождаться завершения работы аджакс-скрипта и спарсить результат.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо разработать компонент линеечек для instantcms подробнее в приложении.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://lipikhina.ru/ на wp. Нужно сделать следующее: 1) Сделать подчеркивание ссылок, по наведению убирать подчеркивание. 2) Сделать подчеркивание ссылок главного меню черным. 3) Добавить блог. 4) Убрать обрезку горизонтальных ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Задание: Работаем с 4-я соцсетями - [вконтакте], [фэйсбук], [твиттер], [гугл+] (все задания отностятся ко всем соцсетям). Через http://habrahabr.ru/blogs/yii/129804/#habracut 1) собрать всю доступную информацию о пользователе, как только он заходит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад