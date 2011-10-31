Написать калькулятор на Java

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки158 просмотров

Требуются работы по написанию калькулятора, исправления ошибок вывода данных с xml итд

Много много мелочной работы с сайтом

Java
14 лет назад
baric
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт по сбору и отправке данных.

    $20

    Добрый день. Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал. Нужен скрипт со следующим функционалом: На странице с товаром строка с текстом: «Сообщить мне, если цена ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плагин оплаты для clientexec

    $100

    Необходимо прикрутить робокассу (ну или рбк мани или другой агрегатор) к билингу clientexec. Если есть готовый – тоже предлагайте. В отзыве пишите сроки и стоимость.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить баги

    $25

    Сайту требуется исправить баги: Цена сейчас по умолчанию в рублях, необходимо сделать возможность выбора между валютами. Поле цены вмещает всего шесть знаков - необходимо хотя бы восемь ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка проекта на Yii Framework

    Круг задач – создание страниц сайта в соответствии со спецификацией. Разработка в команде. Краткое описание сути проекта здесь: https://docs.google.com/document/d/1tM2Q9WrXmP2W8Fxsr-hPN8478gYvJlTO9jqgTNe1SLM/edit?pli=1 Схема работы: 1. Подготовка а) Выдаются необходимые для ...

    Yii
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен скрипт для работы с соц. сетями

    $100

    Суть проста - пользователь имеет возможность писать сообщения сразу в несколько социальных сетей после авторизации. Необходимые функции: - вход через одну из социальных сетей (4 социальные сети доступно на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсинг выдачи seopult

    $100

    Написать парсинг выдачи сеопульт, интерисуют вкладки слова и стоимость, т.е. скрипт должен уметь создавать проект, добавить список ключевых слов, дождаться завершения работы аджакс-скрипта и спарсить результат.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    Есть сайт http://lipikhina.ru/ на wp. Нужно сделать следующее: 1) Сделать подчеркивание ссылок, по наведению убирать подчеркивание. 2) Сделать подчеркивание ссылок главного меню черным. 3) Добавить блог. 4) Убрать обрезку горизонтальных ...

    JavaScriptWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад