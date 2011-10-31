Существует работающий сайт на Joomla. Ежедневно происходит автоматическое обновление с внешней базы данных через cron. Временами происходит сбой обновления, так как не хватает 64 МБ оперативной памяти. Необходимо оптимизировать script так, чтобы исключить сбои.
Флеш плеер
Нужно во флеш плеер вшить adriver preroll. Вот ссылки как это делается
http://www.adriver.ru/doc/app/ns-company/ns-code/ns-code_627.html
Заявки фрилансеров
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