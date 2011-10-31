Откорректировать script на Joomla

$50
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Закрыт4 заявки132 просмотра

Существует работающий сайт на Joomla. Ежедневно происходит автоматическое обновление с внешней базы данных через cron. Временами происходит сбой обновления, так как не хватает 64 МБ оперативной памяти. Необходимо оптимизировать script так, чтобы исключить сбои.

Joomla
14 лет назад
rsty2
50 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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