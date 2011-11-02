Добрый день. Есть готовый интернет-магазин cms симпла. Нужно постоянно дорабатывать функционал. Нужен скрипт со следующим функционалом: На странице с товаром строка с текстом: «Сообщить мне, если цена ...
Разобраться с всплывающим окном
Добрый день !
Имеется сайт rc.zangerlf.com
На сайте размещены фотографии. При клике на фото всплывающим окном вылазит его увеличенная копия. http://rc.zangerlf.com/index.php?section=4&category=439&item_id=3423
Должно вылазить как здесь. http://ags-eng.kz/index.php?section=4&item_id=...
Сейчас просто в отдельном окне появляется.
Все файлы уже залиты. Само окно тоже вроде подключено.
Нужно подправить.
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