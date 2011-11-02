Разобраться с всплывающим окном

Добрый день !

Имеется сайт rc.zangerlf.com

На сайте размещены фотографии. При клике на фото всплывающим окном вылазит его увеличенная копия. http://rc.zangerlf.com/index.php?section=4&category=439&item_id=3423

Должно вылазить как здесь. http://ags-eng.kz/index.php?section=4&item_id=...

Сейчас просто в отдельном окне появляется.

Все файлы уже залиты. Само окно тоже вроде подключено.

Нужно подправить.