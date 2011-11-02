Разобраться с всплывающим окном

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Завершен3 заявки143 просмотра

Добрый день !

Имеется сайт rc.zangerlf.com

На сайте размещены фотографии. При клике на фото всплывающим окном вылазит его увеличенная копия. http://rc.zangerlf.com/index.php?section=4&category=439&item_id=3423

Должно вылазить как здесь. http://ags-eng.kz/index.php?section=4&item_id=...

Сейчас просто в отдельном окне появляется.

Все файлы уже залиты. Само окно тоже вроде подключено.

Нужно подправить.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Сергей отлично справился с задачей. Все быстро и четко
Максиму помогаю уже второй раз, все этапы с его стороны от постановки задачи до оплаты выполнены на 101%. Рекомендую

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programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад