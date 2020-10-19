Apokin

Александр Apokin

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Пожелания к фрилансерам

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизация описаний и хештегов в роликах на YouTube канале

    https://www.youtube.com/channel/UCOcA7WaQnKDszXiliIQI0Xg 109 загруженных смонтированных видео 318 записей прямых эфиров (это количество постоянно растет до 2-4 в день) Видео распределены по плейлистам Раскрутка ютуб-канала. Целевая аудитория Канал для двух целевых групп: 1 это пациенты стоматологической клиники (мужчины и женщины в возрасте ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновление сайта на MediaWiki 1.16.5 -> 1.18.0

    $250

    Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться формально по интерфейсу скрипта установки ничего ...

    MySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстальщик и художник в медицинское издательство

    В организующееся медицинское издательство требуется верстальщик. Удалённая работа на вашем оборудовании. Планируется изготовление книг брошюр и плакатов. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Расположение и постоянное проживание в первопристольной Очное собеседование Наличие портфолио (пусть небольшого но все же я хотел бы что-нибудь посмотреть) Образование Московский полиграф (МГУП) Знание ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Настройка и дизайн скрипта социальной сети

    $250

    Имеется скрипт социальной сети (Social Engine 2.5) и необходимо выполнить его настройку так чтобы он корректно отображал русский язык в интерфейсе (уже выполнена руссификация примерно на 15%) Если у вас есть опыт развертывания подобных проектов то ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добаление баннерного блока в шкуру IPB

    $100

    Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (ИМЕЕТСЯ): Работающий форум IPB 2.3.4 (около 3200 пользователей более 15000 сообщений, 1 логотип). ------------------------- Неоходимо сделать (ЗА ЭТО Я ПЛАЧУ ДЕНЬГИ): Надо вставить в шкуру три банерных блока в виде SWF которые управляются через скрипт ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • MOD`ing и Шаблонизация Медицинского форума

    $50

    Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (БЫЛО): Работающий форум IPB 2.3.1 (около 2600 пользователей более 14000 сообщений, 1 логотип). ------------------------- Неоходимо сделать (ЗА ЭТО Я ПЛАЧУ ДЕНЬГИ): Надо сдублировать шкуру установленную сейчас по умолчанию в розовый цвет и сделать косметические изменения ...

    Сайты «под ключ»4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Web-сайт компании

    $200

    Необходим сайт среднего уровня или выше обязательно на динамической основе (CMS) Материалы, рубрики и составление ТЗ заказчик желает произвести или очно в офисе фирмы или по емайлу Обязательное условие наличие у вас банковских реквизитов для оплаты

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Презентации для медицинских семинаров

    $1000

    Необходима помощь в создании схем и иллюстраций с использованием наиболее современных 2D и 3D технологий для их последующего использования в презентациях по медицинской тематике и в полиграфии. А так же общего дизайна презентаций. С Вами будет ...

    Презентации8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3-D Tooth Atlas 4.0

    $80

    Добрый день требуется помощь в так скажем в запуске программы 3-D Tooth Atlas 4.0 ( http://www.brownandherbranson.com/ ) Есть сложность в том что без регистрации на WEB-сайте производителя она работает только ограниченный период времени. Исходные данные: 1 Есть ...

    Тестирование ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание WEB-регистратуры

    $250

    Нужно повторить (а лучще превысить) по функциональности и удобности использования hттp://www.mediastom.ru/ Вот схема того что я хочу http://wiki.dental-review.info/images-vip/plan-01.jpg Уже есть домен на нем установим любой скрипт по вашей рекомендации (сейчас рассматриваем вариант Joomla + несколько доп модулей (AJAX ...

    JoomlaAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • MOD`ing и Шаблонизация Медицинского форума

    $250

    Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (БЫЛО): Работающий форум IPB 1.3.1 (около 150 пользователей более 5000 сообщений, 1 кустарно разработанная шкура, 1 логотип) НАДО чтобы все стало на 2.1.7 ------------------------- Уже СДЕЛАНО: Движёк (2.1.7) установлен, база данных (от 1.3.1) сконвертированна ...

    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
assorted
Эдуард 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
3-D Tooth Atlas 4.0
Рекомендую
Все сделано быстро и грамотно БЛАГОДАРЮ.
Ответный отзыв
oriole
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$250
10 баллов
16 лет назад
Создание WEB-регистратуры
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Рекомендую.
Выполнено все великолепно
Ответный отзыв