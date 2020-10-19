Добрый день уважаемые программисты, мне надо перенести 10 сайтов (Wordpress) с Hostgator Linux Shared в Digital Ocean droplet
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
https://www.youtube.com/channel/UCOcA7WaQnKDszXiliIQI0Xg 109 загруженных смонтированных видео 318 записей прямых эфиров (это количество постоянно растет до 2-4 в день) Видео распределены по плейлистам Раскрутка ютуб-канала. Целевая аудитория Канал для двух целевых групп: 1 это пациенты стоматологической клиники (мужчины и женщины в возрасте ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Добрый день. у меня есть web-сайт о работает на MediaWiki 1.16.5 с набором расширений Я не могу обновиться корректно до последней версии мне нужна возмездная помощь в этом вопросе. Получилось обновиться формально по интерфейсу скрипта установки ничего ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
В организующееся медицинское издательство требуется верстальщик. Удалённая работа на вашем оборудовании. Планируется изготовление книг брошюр и плакатов. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Расположение и постоянное проживание в первопристольной Очное собеседование Наличие портфолио (пусть небольшого но все же я хотел бы что-нибудь посмотреть) Образование Московский полиграф (МГУП) Знание ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Имеется скрипт социальной сети (Social Engine 2.5) и необходимо выполнить его настройку так чтобы он корректно отображал русский язык в интерфейсе (уже выполнена руссификация примерно на 15%) Если у вас есть опыт развертывания подобных проектов то ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (ИМЕЕТСЯ): Работающий форум IPB 2.3.4 (около 3200 пользователей более 15000 сообщений, 1 логотип). ------------------------- Неоходимо сделать (ЗА ЭТО Я ПЛАЧУ ДЕНЬГИ): Надо вставить в шкуру три банерных блока в виде SWF которые управляются через скрипт ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (БЫЛО): Работающий форум IPB 2.3.1 (около 2600 пользователей более 14000 сообщений, 1 логотип). ------------------------- Неоходимо сделать (ЗА ЭТО Я ПЛАЧУ ДЕНЬГИ): Надо сдублировать шкуру установленную сейчас по умолчанию в розовый цвет и сделать косметические изменения ...Сайты «под ключ»4 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $200
Необходим сайт среднего уровня или выше обязательно на динамической основе (CMS) Материалы, рубрики и составление ТЗ заказчик желает произвести или очно в офисе фирмы или по емайлу Обязательное условие наличие у вас банковских реквизитов для оплатыСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходима помощь в создании схем и иллюстраций с использованием наиболее современных 2D и 3D технологий для их последующего использования в презентациях по медицинской тематике и в полиграфии. А так же общего дизайна презентаций. С Вами будет ...Презентации8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $80
Добрый день требуется помощь в так скажем в запуске программы 3-D Tooth Atlas 4.0 ( http://www.brownandherbranson.com/ ) Есть сложность в том что без регистрации на WEB-сайте производителя она работает только ограниченный период времени. Исходные данные: 1 Есть ...Тестирование ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Нужно повторить (а лучще превысить) по функциональности и удобности использования hттp://www.mediastom.ru/ Вот схема того что я хочу http://wiki.dental-review.info/images-vip/plan-01.jpg Уже есть домен на нем установим любой скрипт по вашей рекомендации (сейчас рассматриваем вариант Joomla + несколько доп модулей (AJAX ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Доброго времени суток. ------------------------- Исходные данные (БЫЛО): Работающий форум IPB 1.3.1 (около 150 пользователей более 5000 сообщений, 1 кустарно разработанная шкура, 1 логотип) НАДО чтобы все стало на 2.1.7 ------------------------- Уже СДЕЛАНО: Движёк (2.1.7) установлен, база данных (от 1.3.1) сконвертированна ...Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт17 лет назад