egoizm

Александр egoizm

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Оптимизация скрипта

    Есть дописанный скрипт crawler.js (ротатор текста/картинок), когда он работает (движется), то у ПК клиента очень загружается ЦПУ, когда стоит - процессор в порядке. Нужно оптимизировать скрипт. Оригинал скрипта - http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex2/crawler/index.htm

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка модуля Coremanager для CMS Prestashop

    Существует модуль coremanager для Prestashop. В его стандартной форме отсутствует ползунок цены, вместо него диапазоны цен. Модуль переписан, добавлен ползунок, но теперь возникают проблемы при выборе диапазона с помощью него. К примеру, ...

    PrestaShop
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать модуль для PrestaShop

    НЕобходимо написать модуль или что-то для связки товаров при покупке. Чтоб один товар нельзя было купить без другого. Тоесть чтоб купить товар 1 нужно выбрать из нескольких предложенных товаров 2 3 4 и только тогда ...

    PrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программинг в PrestaShop списка товаров

    $100

    Задание следующее показано на скринах как должно быть. Есть интернет-магазин http://implant.pinguin.com.ua/ на движке PrestaShop 1.3 У всех категорий отображение стандартное как есть сейчас, а у категории http://implant.pinguin.com.ua/category.php?id_category=5 отображение должно быть другое ...

    PrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка/правка скрипта ротатора картинок

    Добрый день. Есть ротатор картинок, который крутит их в нужном направлении (влево, вправо), при наведении мыши в какой либо бок, картинки прокручиваются быстрее. Нужно переделать скрипт, чтоб картинки прокручивались при клике на стрелочке в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

lancers2012
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Правка модуля Coremanager для CMS Prestashop
PrestaShop
Все отлично.
Работает качественно, делает всё в сроки.
Ответный отзыв
ArtKiev
Илья 
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Настройка/правка скрипта ротатора картинок
Четкое ТЗ. Четкая оплата. Рекомендую
Огромное спасибо. Рад работе, всё сделано за кратчайшие сроки и за умеренную плату. В общем "то что нужно". Ещё раз спасибо.
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