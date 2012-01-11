Нужно дописать код, чтоб при отправке письма прикреплялся файл. CMS Prestashop. Файл будет лежать на сервере, нужно его отправлять, не затрагивая его данные.
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть дописанный скрипт crawler.js (ротатор текста/картинок), когда он работает (движется), то у ПК клиента очень загружается ЦПУ, когда стоит - процессор в порядке. Нужно оптимизировать скрипт. Оригинал скрипта - http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex2/crawler/index.htmВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Существует модуль coremanager для Prestashop. В его стандартной форме отсутствует ползунок цены, вместо него диапазоны цен. Модуль переписан, добавлен ползунок, но теперь возникают проблемы при выборе диапазона с помощью него. К примеру, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, существует стандартный модуль фильтрации товаров, но в нём нет фильтрации по цене и фильтры выводятся выводятся выборкой, а нужно выпадающим списком.Закрыт13 лет назад
НЕобходимо написать модуль или что-то для связки товаров при покупке. Чтоб один товар нельзя было купить без другого. Тоесть чтоб купить товар 1 нужно выбрать из нескольких предложенных товаров 2 3 4 и только тогда ...Закрыт13 лет назад
- $100
Задание следующее показано на скринах как должно быть. Есть интернет-магазин http://implant.pinguin.com.ua/ на движке PrestaShop 1.3 У всех категорий отображение стандартное как есть сейчас, а у категории http://implant.pinguin.com.ua/category.php?id_category=5 отображение должно быть другое ...Закрыт13 лет назад
Добрый день. Есть ротатор картинок, который крутит их в нужном направлении (влево, вправо), при наведении мыши в какой либо бок, картинки прокручиваются быстрее. Нужно переделать скрипт, чтоб картинки прокручивались при клике на стрелочке в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад