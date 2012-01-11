Задание следующее показано на скринах как должно быть. Есть интернет-магазин http://implant.pinguin.com.ua/ на движке PrestaShop 1.3 У всех категорий отображение стандартное как есть сейчас, а у категории http://implant.pinguin.com.ua/category.php?id_category=5 отображение должно быть другое ...