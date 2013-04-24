Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников Шапка должна быть аккуратной и ...
Необходимо много картинок для юридического сайта
Необходимо придумать и нарисовать много тематических картинок, в одном стиле, для страниц юридического сайта, порядка 100 шт.
Пример размера и размещения картинки: http://ll-nasledstvo.ru/com-nedvijimost/zdaniya Сайт будет другой, более о разнообразный по услугам.
Небольшие картинки находящиеся на странице, вверху,затем идет текст.
Оплата Яденьги.
Данная версия сайта пока не запущена. При необходимости примерный дизайн выложу.
Единственное могу добавит картинки именно нарисованные картинки, а не фотографии должны быть мега-современными и в тему. 100 % уникальные. Других идей нет.
Очень ждем Ваших предложений вариантов и предложений по стоимости работы.
Описание сюжета картинок - menu 1 в приложении
ДИЗАЙН САЙТА:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт12 лет назад
В общем, у меня есть картинки (115 штук), которые есть просто так (либо в файле excel) и есть картинки, которые находятся в pdf файле. В этом pdf файле около 1300 картинок (и у каждой из ...Завершен12 лет назад
- $15
Здравствуйте! Нужно сделать фон для сайта. Сайт centreurasia.com Более подробно в приложенном файле. п.с. оплата по фактуЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте, небходимо нарисовать мульт героев, веселых обезьянок 6 видов, Corel. Пример в приложении.Закрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо закрасить порядка 36 участков на генплане поселка. http://www.aviatorov.ru/#plan План поселка находится на этом сайте. Закрасить участки нужно в Jpg-файле. Файл есть, осталось только закрасить.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $665
Требуется нарисовать модели машин, максимально реалистичные, учитывать тени. Более подробное тз при переписке. Вложен файл машины, нужно нарисовать еще лучше, писать только тем , кто уверен в своем опыте. Сумма 20000 рублей + вы сможете ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Создать изображения любого танка/танков из игры World of Tanks в "мультяшном" стиле. Скайп dan.grishko Оплата вебмани по факту .Закрыт12 лет назад
требуется человек для выполнения заданий по оформлению графики к играм. http://www.youtube.com/watch?v=Xs5lQLGFUWM нужно рисовать в векторе на Flash в подобной стилистике. пишите свои время, в которое вы готовы быть на связи в течении ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Тематика афиши - баскетбол. Размер в ширину - 500 пикселей. ТЗ в приложении.Завершен12 лет назад