Нужно сделать шапку для одностроничного сайта 800х150, В шапке должен быть следующий текст: 27 мая-9 июня "Путь к миллиону" Выездной тренинг в Крыму. 5 экспертов/14 дней/40 участников Шапка должна быть аккуратной и ...
Создать изображения любого танка/танков из игры
Создать изображения любого танка/танков из игры World of Tanks в "мультяшном" стиле.
Скайп dan.grishko
Оплата вебмани по факту .
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