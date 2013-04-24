Создать изображения любого танка/танков из игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок185 просмотров

Создать изображения любого танка/танков из игры World of Tanks в "мультяшном" стиле.

Скайп dan.grishko

Оплата вебмани по факту .

12 лет назад
Kirka22
Даниил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

FlareSunshine
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$100
2 дня
Гришко Даниил , это образ обычного интернет быдло, который разводит и кидает людей, я ему нарисовал от души работу. он обещал заплатить а вместо этого выложил со своими авторскими правами скетчи этой картины, и исчез. Неответственный , безстыжий. вообщем жалко таких, судьба сама накажет.... Это пусть будет вам как предупреждение , что с ним не стоит связываться. Так как работа сделанна, а оплаты нет вообще.

Заявки фрилансеров

FlareSunshine
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад