Создать изображения любого танка/танков из игры

Гришко Даниил , это образ обычного интернет быдло, который разводит и кидает людей, я ему нарисовал от души работу. он обещал заплатить а вместо этого выложил со своими авторскими правами скетчи этой картины, и исчез. Неответственный , безстыжий. вообщем жалко таких, судьба сама накажет.... Это пусть будет вам как предупреждение , что с ним не стоит связываться. Так как работа сделанна, а оплаты нет вообще.